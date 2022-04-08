Движение эвакуационных поездов восстановлено после повреждения колеи у Барвинково

08.04.2022 08:00

На Краматорском направлении восстановлено движение по железной дороге. Все три поезда с беженцами, которые были "отрезаны" в результате авиаудара оккупантов по путепроводу в районе Барвинково, прошли оперативно восстановленный железнодорожниками участок. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

В сообщении говорится, что ремонтники проводили работы фактически под обстрелом и вывозили людей с темных станций. Сегодня утром колею ждет дополнительное обследование.