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Архив - Донецкая область

Из-за обстрела жд вокзала отправка эвакуационных поездов из Краматорска приостановлена

08.04.2022 14:00
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Из-за обстрела жд вокзала отправка эвакуационных поездов из Краматорска приостановлена

В Краматорске закрыли жд вокзал после обстрела рф, эвакуация на Донетчине будет производиться из Славянска. Об этом сообщает пресс-службы УЗ.
"Пока вокзал Краматорска закрыт для приема поездов, из Славянска сегодня отправится поезд №45 в Ужгород, рейсы №274, №276, №278 и №92 соответственно будут отправлены во Львов, Черновцы, Тернополь и Одессу. Точное время отправления пока не сообщается, поезда будут отправляться по заполненности", - говорится в сообщении.
По оперативным данным в результате ракетного обстрела вокзала Краматорска более 30 человек погибли и более 100 ранены.



Теги: Краматорск, Славянск, эвакуация, вокзал, обстрел, поезда
 
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