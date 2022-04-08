Из-за обстрела жд вокзала отправка эвакуационных поездов из Краматорска приостановлена

08.04.2022 14:00

В Краматорске закрыли жд вокзал после обстрела рф, эвакуация на Донетчине будет производиться из Славянска. Об этом сообщает пресс-службы УЗ.

"Пока вокзал Краматорска закрыт для приема поездов, из Славянска сегодня отправится поезд №45 в Ужгород, рейсы №274, №276, №278 и №92 соответственно будут отправлены во Львов, Черновцы, Тернополь и Одессу. Точное время отправления пока не сообщается, поезда будут отправляться по заполненности", - говорится в сообщении.

По оперативным данным в результате ракетного обстрела вокзала Краматорска более 30 человек погибли и более 100 ранены.