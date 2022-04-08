Объединенные силы на Донбассе за сутки отбили 7 атак оккупантов

08.04.2022 09:00

Военнослужащими группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 7 атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

В частности, украинские защитники уничтожили 4 танка, 10 единиц бронированной и 11 единиц автомобильной техники, 2 артиллерийские системы противника.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один самолет и четыре беспилотных летательных аппарата врага.