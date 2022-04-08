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Воины ООС получили 15 тонн гуманитарной помощи из Польши
При содействии командующего объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, 15-тонный автопоезд с грузом гуманитарного назначения прибыл в военную группировку, выполняющую боевые задания на юго-восточном направлении. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью Командования объединенных сил ВС Украины
По словам командующего, помощь состоит из пищевых продуктов длительного хранения, средств гигиены, спальных мешков и других необходимых в военном обиходе вещей.
"Гуманитарный груз был передан для Командования благодаря нашим друзьям из Польши. Растаможку, складирование груза и другие необходимые процедуры совершили представители благотворительного фонда "Международная ассоциация поддержки Украины" руководителем которого является Ольга Чуйко", - отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.
Командующий добавил, что важную роль в совместных гуманитарных программах Командования объединенных сил ВС Украины играют украинские перевозчики во главе с президентом Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины Леонидом Костюченко.
Теги: Донбасс, Польша, гуманитарная помощь, ООС
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