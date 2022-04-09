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Архив - Донецкая область

Открыта горячая линия по раненым на жд вокзале Краматорска

09.04.2022 15:00
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Открыта горячая линия по раненым на жд вокзале Краматорска

Горячая линия по информации касательно раненых после вчерашнего обстрела железнодорожного вокзала Краматорска заработала в городе. Об этом сообщил городской голова Александр Гончаренко.
Работа линии по часам:
11:00 - 14:00 - тел. 0955186873
14:00 - 15:00 - тел. 0501084187
15:00 - 19:00 - тел. 0953141361
"Горячую линию по погибшим - откроем с понедельника", — сказал Гончаренко.



Теги: Краматорск, вокзал, ракета, горячая линия, раненые
 
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