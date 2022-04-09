Открыта горячая линия по раненым на жд вокзале Краматорска

09.04.2022 15:00

Горячая линия по информации касательно раненых после вчерашнего обстрела железнодорожного вокзала Краматорска заработала в городе. Об этом сообщил городской голова Александр Гончаренко.

Работа линии по часам:

11:00 - 14:00 - тел. 0955186873

14:00 - 15:00 - тел. 0501084187

15:00 - 19:00 - тел. 0953141361

"Горячую линию по погибшим - откроем с понедельника", — сказал Гончаренко.