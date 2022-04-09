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Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 9 апреля
Сегодня, 9 апреля, проследуют очередные эвакуационные поезда. Об этом сообщает пресс-служба Славянской военно-гражданской администрации.
Информация о поездах:
Из Лозовой и Славянска:
поезд № 46/45 Лозовая – Ужгород (при отсутствии угрозы для жизни возможно продление до ст. Славянск), 14 вагонов;
поезд № 274/273 Славянск-Черновцы, 17 вагонов, отправление из Славянска в 11.00;
поезд № 276/275 Славянск – Тернополь, 20 вагонов, отправление из Славянска в 15.00;
поезд № 278/277 Славянск – Львов, 20 вагонов, отправление из Славянска в 17.00;
поезд № 138/137 Лозовая – Хмельницкий (возможно продление до ст. Славянск), 6 вагонов;
поезд № 142/141 Лозовая – Львов, 14 вагонов, время отправления уточняется;
Из Покровска:
поезд № 962/961 Покровск – Гречаны, 7 вагонов, отправление из Покровска по готовности;
поезд № 234/233 Покровск – Чоп, 15 вагонов, отправлением из Покровска в 16.30;
поезд Покровск – Черновцы, отправлением из Покровска в 10.00;
поезд № 236/235 Покровск-Черновцы, 22 вагона, отправлением из Покровска в 13.00;
поезд № 232/231 Покровск – Львов, 13 вагонов, отправление из Покровска в 12.00.
Из Новозолотаревки:
поезд № 5501 Новозолотаревка - Лозовая отправление в 14:00.
Теги: Донбасс, эвакуация, поезда
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