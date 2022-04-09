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Архив - Донецкая область

В Пентагоне оценили группировку сил РФ в районе Донбасса

09.04.2022 08:00
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В Пентагоне оценили группировку сил РФ в районе Донбасса

По состоянию на 8 апреля более 40 российских батальонных тактических групп расположены в районе Донбасса или рядом с ним. Такие данные сообщили в Пентагоне, информирует телеканал CNN.
Отмечается, что два дня назад на востоке Украины насчитывалось около 30 БТГр армии России. Таким образом, за это время для участия в войне в Украине прибыли еще около 10 тысяч российских военнослужащих.
Кроме того, в Минобороны США заявили, что Россия собирается набрать более 60 тысяч военных из числа новобранцев и мобилизовать резервистов для усиления сил вторжения. Однако, как указано, пока неизвестно, насколько успешно Москва сможет достичь этой цели, насколько хорошо будут обучены эти силы и куда они будут направлены.
Наконец, в Вашингтоне резюмировали, что на сегодня боевая мощь российской армии на территории Украины снизилась более чем на 15% с начала вторжения.
"Из оценочной доступной боевой мощи, которая была у РФ в распоряжении до вторжения и которую она выставила против Украины, мы оцениваем, что она составляет от 80 до 85% того, что было изначально", - цитирует телеканал представителя Пентагона.



Теги: Россия, Донбасс, Пентагон, оценка, группировка
 
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