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В зоне ООС ВСУ отбили семь атак врага
09.04.2022 10:00
На Донецком и Луганском направлениях за сутки 8 апреля украинские военные отразили семь атак российской армии. Враг понес крупные потери. Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.
Так, защитники уничтожили девять танков, семь единиц бронированной и пять единиц автомобильной техники противника.
Кроме того, в небе над Донбассом подразделения противовоздушной обороны ВСУ сбили два вертолета и одну крылатую ракету врага.
Теги: Донбасс, ООС, ситуация
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- Из-за обстрела жд вокзала отправка эвакуационных поездов из Краматорска приостановлена14:00
- "Новая почта" приостанавливает работу отделений в Донецкой области13:00
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