Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 10 апреля

10.04.2022 08:00

Опубликовано расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 10 апреля. Об этом сообщает мэр Краматорска Александр Гончаренко.

Информация о поездах:

№ 46/45 Лозовая - Ужгород (при отсутствии угрозы жизни возможно продолжение до ст. Славянск), 10 вагонов;

№ 274/273 Славянск - Львов, 19 вагонов, отправлением из Славянска в 14.00;

№ 138/137 Лозовая - Хмельницкий (при отсутствии угрозы жизни возможно продолжение до ст. Славянск), 17 вагонов;

№ 142/141 Лозовая - Львов, 14 вагонов, время отправления уточняется;

№ 233/234 Покровск - Чоп, 15 вагонов, отправление из Покровска в 16.30;

№ 235/236 Покровск - Черновцы, 15 вагонов, отправление из Покровска в 13.00;

№ 239/240 Покровск - Тернополь, 18 вагонов, отправление из Покровска в 10.00;

№ 241/242 Покровск - Львов, 19 вагонов, отправление из Покровска в 14.00;

№ 5501 Новозолотаревка - Лозовая, отправление в 14:00.