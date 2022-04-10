РФ начала возвращать в ОРДЛО эвакуированных ранее жителей

10.04.2022 11:00

В Донецкую область, где идут активные боевые действия, российские оккупанты возвращают людей, которых ранее принудительно вывезли в Россию. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

Она напомнила, что до начала широкомасштабного вторжения России в Украину, под предлогом якобы обострения ситуации безопасности, начиная с 18 февраля 2022 года оккупанты принудительно эвакуировали местное население с временно оккупированных территорий Донецкой области в Россию – прежде всего женщин, детей, пожилых людей и лиц с инвалидностью.

По информации Денисовой, теперь оккупационные власти получили указания от российских кураторов о возвращении людей в населенные пункты по месту регистрации или проживания на временно оккупированной территории Донецкой области.

"Принудительное возвращение гражданского населения на территории, где проходят военные действия, является прямым нарушением статьи 2 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод и может привести к умышленному лишению жизни граждан Украины", – подчеркнула омбудсмен.