Последние новости раздела
- На Донетчине 37 отделений Укрпочты сегодня будут выдавать пенсии10:00
- В "ДНР" запретили работать СММ ОБСЕ09:00
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 10 апреля08:00
- Открыта горячая линия по раненым на жд вокзале Краматорска15:00
- Из Краматорска запустили эвакуационные автобусы в Днепр12:00
- В зоне ООС ВСУ отбили семь атак врага10:00
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 9 апреля09:00
- В Пентагоне оценили группировку сил РФ в районе Донбасса08:00
- Воины ООС получили 15 тонн гуманитарной помощи из Польши15:00
- Из-за обстрела жд вокзала отправка эвакуационных поездов из Краматорска приостановлена14:00
В "ДНР" запретили работать СММ ОБСЕ
10.04.2022 09:00
Так называемая "ДНР" признала неправомерной деятельность СММ ОБСЕ и заявляет, что представители Миссии должны покинуть территорию псевдореспублики до 30 апреля. Об этом говорится в "распоряжении" "Госкомитета обороны "ДНР".
Отмечается, что пребывание СММ ОБСЕ признается нежелательным.
Также до 30 апреля сотрудникам СММ надо вывезти имущество организации и выполнить все финансовые обязательства на территории "ДНР".
Теги: Донбасс, запрет, ОБСЕ, ОРДО
Читайте также:
- В Донецке боевики «ДНР» запретили медикам общаться с наблюдателями СММ ОБСЕ
- Боевики «ДНР» грозили наблюдателям СММ ОБСЕ оружием
- В «ДНР» ПО-ПРЕЖНЕМУ ГОВОРЯТ О ПРИКАЗЕ НЕ ПУСКАТЬ ОБСЕ НА ЮГ
- Боевики «ДНР» не пропускают наблюдателей СММ ОБСЕ через свои блокпосты
- ОБСЕ обещали разобраться с запретом на выезд бюджетников из ОРДО
- Боевики «ДНР» наблюдателям СММ ОБСЕ запрещают проезд
- На Донетчине 37 отделений Укрпочты сегодня будут выдавать пенсии10:00
- В "ДНР" запретили работать СММ ОБСЕ09:00
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 10 апреля08:00
- Открыта горячая линия по раненым на жд вокзале Краматорска15:00
- Из Краматорска запустили эвакуационные автобусы в Днепр12:00
- В зоне ООС ВСУ отбили семь атак врага10:00
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 9 апреля09:00
- В Пентагоне оценили группировку сил РФ в районе Донбасса08:00
- Воины ООС получили 15 тонн гуманитарной помощи из Польши15:00
- Из-за обстрела жд вокзала отправка эвакуационных поездов из Краматорска приостановлена14:00
- На Донетчине 37 отделений Укрпочты сегодня будут выдавать пенсии10:00
- В "ДНР" запретили работать СММ ОБСЕ09:00
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 10 апреля08:00
- Ракицкий возвращается в Шахтер17:00
- Открыта горячая линия по раненым на жд вокзале Краматорска15:00
- В Киев прибыли евродепутаты из 11 стран13:00
- Из Краматорска запустили эвакуационные автобусы в Днепр12:00
- Сегодня в Украине будут работать 10 гумкоридоров11:00
- В зоне ООС ВСУ отбили семь атак врага10:00
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 9 апреля09:00
- Безоплатна правова допомога тим, хто постраждав від війни11:00
- Правда ли что в БК Марафонбет самая низкая маржа?16:00
- Контакты и сервисы по поиску жилья для беженцев из зоны боевых действий17:00
- VBet casino (ВБет казино) - обзор онлайн-площадки на Casino Zeus14:00
- Хакери з усього світу оголосили війну Путіну17:00
- Собственный дом в селе. Как государство поощряет строиться вне города?18:00
- 5 причин сделать бустер17:00
- Современное украинское кино, о котором говорит мир17:00
- Оружие для Украины. Как союзники помогают укрепить оборону?15:00
- Лицензионное онлайн казино Космолот17:00
- Войска РФ нанесли ракетный удар по вокзалу в Краматорске
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 8 апреля
- В Пентагоне оценили группировку сил РФ в районе Донбасса
- Из-за обстрела жд вокзала отправка эвакуационных поездов из Краматорска приостановлена
- Из Краматорска запустили эвакуационные автобусы в Днепр
- График эвакуационных поездов с Донбасса на 7 апреля
- Экс-узник "Изоляции" Асеев встретился с пленными "новобранцами" из ОРДЛО (ВИДЕО)
- В зоне ООС ВСУ отбили девять атак врага
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 9 апреля
- Объединенные силы на Донбассе за сутки отбили 7 атак оккупантов