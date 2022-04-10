Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Зеленский создал городскую военную администрацию Константиновки

10.04.2022 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Зеленский создал городскую военную администрацию Константиновки

Владимир Зеленский издал указ о создании Константиновской городской военной администрации Краматорского района Донецкой области. Руководителем Константиновской городской ВА назначен Алексей Рослов. Об этом свидетельствует распоряжение на сайте Офиса Президента.
"Постановляю:
1. Образовать Константиновскую городскую военную администрацию Краматорского района Донецкой области.
2. Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Донецкой областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" мероприятия, связанные с образованием военной администрации, указанной в статье 1 настоящего Указа ", - говорится в документе.



Теги: Донбасс, Константиновка, военно-гражданские администрации, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх