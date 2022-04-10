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Зеленский создал городскую военную администрацию Константиновки
10.04.2022 17:00
Владимир Зеленский издал указ о создании Константиновской городской военной администрации Краматорского района Донецкой области. Руководителем Константиновской городской ВА назначен Алексей Рослов. Об этом свидетельствует распоряжение на сайте Офиса Президента.
"Постановляю:
1. Образовать Константиновскую городскую военную администрацию Краматорского района Донецкой области.
2. Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Донецкой областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" мероприятия, связанные с образованием военной администрации, указанной в статье 1 настоящего Указа ", - говорится в документе.
Теги: Донбасс, Константиновка, военно-гражданские администрации, Зеленский
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