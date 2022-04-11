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Объединенные силы за сутки отбили 4 атаки оккупантов
11.04.2022 09:00
Военнослужащими группировки Объединенных сил в течение прошедших суток были успешно отбиты 4 атаки врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
Украинские защитники уничтожили 5 танков, 8 единиц бронированной техники, 6 военных автомобилей и 8 артиллерийских систем противника.
Подразделения противовоздушной обороны сбили три вертолета и два беспилотных летательных аппарата захватчиков.
Всего в течение минувшей недели военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 51 вражескую атаку. Уничтожили 39 танков, 70 единиц бронированной и 55 единиц автомобильной техники, 22 артиллерийских системы, 17 беспилотных летательных аппаратов, 4 самолета, 6 вертолетов и 5 крылатых ракет противника.
Теги: Донбасс, ООС, ситуация
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