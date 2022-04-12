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На Донбассе ВСУ отразили 6 атак рашистов
12.04.2022 10:00
Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 6 атак врага. Наши воины нанесли потери российским оккупантам. Об этом сообщает прессслужба ООС.
В частности, украинские защитники уничтожили 4 танка, 5 единиц бронированной и 26 единиц автомобильной техники, 8 артиллерийских систем противника.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили два вертолета и четыре беспилотных летательных аппарата врага.
Теги: Донбасс, ООС, ситуация
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