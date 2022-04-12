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Российские оккупанты применили в Мариуполе химическое оружие
Российские оккупанты нанесли удар химическим оружием по Мариуполю, пострадали трое бойцов полка Нацгвардии "Азов". Об этом во вторник, 12 апреля, сообщил основатель Азова Андрей Билецкий.
"Несколько часов назад россияне нанесли химический удар по Мариуполю, по заводу Азовсталь, по крепости украинских бойцов, по крепости азовцев. Если говорить о практической стороне удара - она небольшая. Три человека имеют четкие признаки отравления боевыми химическими веществами, но без катастрофических последствий. Даже оружие массового поражения эти идиоты не могут использовать полноценно", - сказал Билецкий.
Он подчеркнул, что использование химоружия говорит о трусости.
"А если говорить о моральной стороне, то она нам говорит только об одном: о трусости или ссыкливости, называйте, как хотите", - сказал Билецкий.
Теги: Россия, Донбасс, Мариуполь, химическое оружие, оккупанты
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