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Архив - Донецкая область

Краматорский завод ветрогенераторов переезжает на Львовщину

14.04.2022 15:00
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Краматорский завод ветрогенераторов переезжает на Львовщину

Во Львовскую область переместят одно из крупных машиностроительных предприятий Донбасса “Ветропарки Украины”. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
ООО "УК "Ветропарки Украины" входит в состав группы компаний ПАО "Краматорский завод тяжелого станкостроения" и является современным производством полного цикла.
"Компания проектирует, строит, монтирует ветроустановки, генерирует и осуществляет снабжение электроэнергией. Предприятие из Краматорска максимально использует энергетический потенциал Украины", – рассказал Козицкий.



Теги: Краматорск, Львовская область, машиностроение, завод, эвакуация
 
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