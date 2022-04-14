Объединенные силы на Донбассе за сутки отбили 8 атак оккупантов

14.04.2022 08:00

Военнослужащими группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 8 атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

В частности, украинские защитники уничтожили танк, четыре единицы бронированной и шесть единиц автомобильной техники, одну артиллерийскую систему противника.