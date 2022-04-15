На Донбассе ВСУ отбили шесть атак врага за сутки

15.04.2022 08:00

На Донецком и Луганском направлениях украинские военные за сутки 14 апреля отбили шесть атак армии РФ. Противник понес серьезные потери, сообщили в штабе Операции объединенных сил.

Так, защитники уничтожили четыре танка, шесть бронетранспортеров, четыре боевых машины пехоты и одну артиллерийскую систему противника.