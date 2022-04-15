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На Донбассе ВСУ отбили шесть атак врага за сутки
15.04.2022 08:00
На Донецком и Луганском направлениях украинские военные за сутки 14 апреля отбили шесть атак армии РФ. Противник понес серьезные потери, сообщили в штабе Операции объединенных сил.
Так, защитники уничтожили четыре танка, шесть бронетранспортеров, четыре боевых машины пехоты и одну артиллерийскую систему противника.
Теги: Донбасс, ООС, ситуация
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