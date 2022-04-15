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Сегодня из Славянска отправятся бесплатные автобусы в Днепр
15.04.2022 10:00
Сегодня, 15 апреля, от стоянки ЦНАП отправятся бесплатные эвакуационные автобусы на Днепр. Об этом сообщает глава Славянской ВГА Вадим Лях.
"Все, кто записался на поездку, обратите внимание: автобусы прибудут на стоянку ЦНАП в 17:30.
Водители имеют разрешение на поездки во время комендантского часа. По прибытии в Днепр всех накормят и обеспечат ночевку.
Тех, кому нужно, следующим утром доставят на ж.-д. вокзал", - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, Славянск, эвакуация, Днепр, автобусы
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