Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Сегодня из Славянска отправятся бесплатные автобусы в Днепр

15.04.2022 10:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Сегодня из Славянска отправятся бесплатные автобусы в Днепр

Сегодня, 15 апреля, от стоянки ЦНАП отправятся бесплатные эвакуационные автобусы на Днепр. Об этом сообщает глава Славянской ВГА Вадим Лях.
"Все, кто записался на поездку, обратите внимание: автобусы прибудут на стоянку ЦНАП в 17:30.
Водители имеют разрешение на поездки во время комендантского часа. По прибытии в Днепр всех накормят и обеспечат ночевку.
Тех, кому нужно, следующим утром доставят на ж.-д. вокзал", - говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, Славянск, эвакуация, Днепр, автобусы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх