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Архив - Донецкая область

Сегодня с Донбасса запланирован один эвакуационный поезд

15.04.2022 11:00
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Сегодня с Донбасса запланирован один эвакуационный поезд

Для вывоза мирных жителей Донбасса сегодня запланирован один эвакуационный поезд со станции Покровск. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
Рейс №233 Покровск - Чоп отправится в 16:30.
При этом в Укрзализныце напомнили, что со станции Лозовая курсируют регулярные поезда №46 в Ужгород (бесплатно), №142 во Львов (бесплатно) и №137 в Хмельницкий (бесплатно).
Отмечается, что в случае увеличения пассажиропотока могут быть назначены дополнительные поезда.


 
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