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Архив - Донецкая область

Расписание эвакуационных поездов и автобусов с Донетчины на 16 апреля

16.04.2022 09:00
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Расписание эвакуационных поездов и автобусов с Донетчины на 16 апреля

Сегодня из Славянска отправятся эвакуационные автобусы в Днепр и Ровно. Об этом сообщает глава Славянской ВГА Вадим Лях.
"Вниманию тех, кто записался на эвакуационные автобусы 16 апреля:
В 10:00 от стоянки ЦПАУ отправляется автобус на Днепр.
В 11:00 от универмага отправляется автобус на Ровно с расселением в Ровенской области.
В промежутке между 12:00 и 14:00 от стоянки ЦПАУ отправляется еще один рейс на Ровно. Этот автобус не будет делать остановку на ночь в Днепре. Поэтому пассажирам рекомендуется взять с собой запас еды и воды в дорогу.
По прибытии на место тем, кому это необходимо, помогут с расселением.
Напоминаю, что посадка в автобусы осуществляется по предварительной записи. Эти группы сформированы", - говорится в сообщении.
Кроме того запланирован эвакуационный поезд № 234/233 Покровск - Чоп. Время отправление - 16:30.



Теги: автобус, поезд, эвакуация, Донетчина
 
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