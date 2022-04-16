Расписание эвакуационных поездов и автобусов с Донетчины на 16 апреля

16.04.2022 09:00

Сегодня из Славянска отправятся эвакуационные автобусы в Днепр и Ровно. Об этом сообщает глава Славянской ВГА Вадим Лях.

"Вниманию тех, кто записался на эвакуационные автобусы 16 апреля:

В 10:00 от стоянки ЦПАУ отправляется автобус на Днепр.

В 11:00 от универмага отправляется автобус на Ровно с расселением в Ровенской области.

В промежутке между 12:00 и 14:00 от стоянки ЦПАУ отправляется еще один рейс на Ровно. Этот автобус не будет делать остановку на ночь в Днепре. Поэтому пассажирам рекомендуется взять с собой запас еды и воды в дорогу.

По прибытии на место тем, кому это необходимо, помогут с расселением.

Напоминаю, что посадка в автобусы осуществляется по предварительной записи. Эти группы сформированы", - говорится в сообщении.

Кроме того запланирован эвакуационный поезд № 234/233 Покровск - Чоп. Время отправление - 16:30.