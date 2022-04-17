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Архив - Донецкая область

Красный Крест привез 10 тонн гуманитарной помощи жителям Донецкой области

17.04.2022 11:00
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Красный Крест привез 10 тонн гуманитарной помощи жителям Донецкой области

Международный комитет Красного Креста собрал и доставил в Донецкую область 10 тонн гуманитарного груза. сообщает "ОстроВ".
"Наша команда доставила на Донетчину 10 тонн медикаментов, продуктов питания и материалов для быстрого ремонта поврежденных домов", - проинформировали в МККК.
Гуманитарная помощь будет распределена в Авдеевке, Очеретино и Покровске.



Теги: Красный Крест, гуманитарная помощь, Донетчина
 
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