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На Донбассе ВСУ отбили семь атак рашистов
19.04.2022 09:00
На Донецком и Луганском направлениях за сутки 18 апреля военные ВСУ отбили семь атак российской армии. Враг понес серьезные потери. Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.
Так, защитники уничтожили 10 танков, одну артиллерийскую систему, 18 единиц бронированной, восемь единиц автомобильной техники и один миномет противника вместе с расчетом.
Кроме того, подразделения противовоздушной обороны в небе над Донбассом сбили один вражеский истребитель Су-30 и четыре беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10.
Теги: Донбасс, ООС, ситуация
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