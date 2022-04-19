На Донбассе ВСУ отбили семь атак рашистов

19.04.2022 09:00

На Донецком и Луганском направлениях за сутки 18 апреля военные ВСУ отбили семь атак российской армии. Враг понес серьезные потери. Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.

Так, защитники уничтожили 10 танков, одну артиллерийскую систему, 18 единиц бронированной, восемь единиц автомобильной техники и один миномет противника вместе с расчетом.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны в небе над Донбассом сбили один вражеский истребитель Су-30 и четыре беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10.