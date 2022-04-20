Эвакуационный автобусный рейс Славянск - Львов перенесли на завтра

20.04.2022 17:00

В Славянске перенесли эвакуационный автобусный рейс до Львова на завтра. Об этом сообщает глава Славянской ВГА Вадим Лях.

"Рейс во Львов перенесли на завтра, на 8:00. Поэтому желающие еще успеют записаться по телефонам горячей линии.

Держимся! Мы вместе!", — отметил он в Facebook.