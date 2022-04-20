Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Эвакуационный автобусный рейс Славянск - Львов перенесли на завтра

20.04.2022 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Эвакуационный автобусный рейс Славянск - Львов перенесли на завтра

В Славянске перенесли эвакуационный автобусный рейс до Львова на завтра. Об этом сообщает глава Славянской ВГА Вадим Лях.
"Рейс во Львов перенесли на завтра, на 8:00. Поэтому желающие еще успеют записаться по телефонам горячей линии.
Держимся! Мы вместе!", — отметил он в Facebook.



Теги: Славянск, автобус, эвакуация
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх