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Силы ООС на Донбассе отразили 10 вражеских атак
20.04.2022 09:00
На протяжении минувших суток военнослужащие группировки Объединенных сил (ООС) успешно отбили 10 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли потери российским оккупантам, сообщает штаб ООС.
В частности украинские защитники уничтожили 12 танков, одну артиллерийскую систему, 28 единиц бронированной и 2 единицы автомобильной техники.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский самолет Су-34, один вертолет Ка-52, четыре беспилотных летательных аппарата и одну крылатую ракету.
Теги: Донбасс, ООС, ситуация
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