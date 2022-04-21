- Арахамия и Подоляк предложили провести "специальный раунд" переговоров в Мариуполе09:00
- ВСУ на Донбассе за день отбили девять атак врага08:00
- Эвакуационный автобусный рейс Славянск - Львов перенесли на завтра17:00
- На сегодня запланирован гуманитарный коридор из Мариуполя11:00
- Расписание эвакуационных автобусов из Славянска на 20 апреля10:00
- Силы ООС на Донбассе отразили 10 вражеских атак09:00
- Сегодня из Славянска отправятся автобусы в Ровно, Днепр и Покровск10:00
- На Донбассе ВСУ отбили семь атак рашистов09:00
- В СНБО заявили о начале битвы за Донбасс08:00
- Восемь учебных заведений Донбасса переехали на Днепропетровщину13:00
Арахамия и Подоляк предложили провести "специальный раунд" переговоров в Мариуполе
Члены украинской делегации по мирным переговорам Давид Арахамия и Михаил Подоляк вечером в среду, 20 апреля, заявили, что готовы отправиться в Мариуполь для переговоров с российской стороной об эвакуации защитников и мирного населения города.
"Мы с Михаилом Подоляком готовы прибыть в Мариуполь для проведения переговоров с российской стороной по эвакуации нашего военного гарнизона и мирных жителей. Представители нашей делегации поддерживают постоянную связь с украинскими силами в Мариуполе", - подчеркнул глава делегации Арахамия.
Подоляк, в свою очередь, сообщил, что Киев готов к "специальному раунду" переговоров.
"Да. Без всяких условий. Готовы провести специальный раунд переговоров в Мариуполе. Один на один. Два в два. Чтобы забрать наших ребят, азовцев, военных, гражданских, детей, живых и раненых. Всех. Ибо они свои. Ибо они в сердце моем. Навсегда. Без вариантов", - написал он в Twitter.
Теги: Украина, Россия, Мариуполь, переговоры, предложение
- В Донбассе газовый голод
- Газовый узел разрублен
- Эрдоган выступил перед участниками украино-российских переговоров в Самбуле
- Мнение: В Москве, наконец , поняли, как решать проблемы Донбасса
- Переговоры в Минске: версия Геращенко
- Украинские биатлонисты боятся перестрелять российских оккупантов на их земле. И прочие "прекрасные" новости для РФ
- Арахамия и Подоляк предложили провести "специальный раунд" переговоров в Мариуполе09:00
- ВСУ на Донбассе за день отбили девять атак врага08:00
- Эвакуационный автобусный рейс Славянск - Львов перенесли на завтра17:00
- ФСБ России арестовала "главу МВД ЛНР" - разведка13:00
- На сегодня запланирован гуманитарный коридор из Мариуполя11:00
- Расписание эвакуационных автобусов из Славянска на 20 апреля10:00
- Силы ООС на Донбассе отразили 10 вражеских атак09:00
- Сегодня из Славянска отправятся автобусы в Ровно, Днепр и Покровск10:00
- На Донбассе ВСУ отбили семь атак рашистов09:00
- В СНБО заявили о начале битвы за Донбасс08:00
- Арахамия и Подоляк предложили провести "специальный раунд" переговоров в Мариуполе09:00
- ВСУ на Донбассе за день отбили девять атак врага08:00
- Эвакуационный автобусный рейс Славянск - Львов перенесли на завтра17:00
- РФ передала Украине проект договорного документа15:00
- ФСБ России арестовала "главу МВД ЛНР" - разведка13:00
- "Шахтер" провел третий матч благотворительного турне12:00
- На сегодня запланирован гуманитарный коридор из Мариуполя11:00
- Расписание эвакуационных автобусов из Славянска на 20 апреля10:00
- Силы ООС на Донбассе отразили 10 вражеских атак09:00
- В Дії теперь можно оформить статус ВПЛ и ежемесячное пособие08:00
- Тимчасовий прихисток і компенсація за втрачене житло: що пропонує держава?17:00
- Безоплатна правова допомога тим, хто постраждав від війни11:00
- Правда ли что в БК Марафонбет самая низкая маржа?16:00
- Контакты и сервисы по поиску жилья для беженцев из зоны боевых действий17:00
- VBet casino (ВБет казино) - обзор онлайн-площадки на Casino Zeus14:00
- Хакери з усього світу оголосили війну Путіну17:00
- Собственный дом в селе. Как государство поощряет строиться вне города?18:00
- 5 причин сделать бустер17:00
- Современное украинское кино, о котором говорит мир17:00
- Оружие для Украины. Как союзники помогают укрепить оборону?15:00
- Медведчук попросил обменять его на защитников и жителей Мариуполя (ВИДЕО)
- Зеленский анонсировал оформление пособия ВПЛ в "Дія"
- На Донбассе ВСУ отбили семь атак рашистов
- В РФ заявили о "следующей фазе спецоперации" в Украине
- В Украине отменили выходные на Пасху и майские праздники
- ФСБ России арестовала "главу МВД ЛНР" - разведка
- Восемь учебных заведений Донбасса переехали на Днепропетровщину
- РФ передала Украине проект договорного документа
- В СНБО заявили о начале битвы за Донбасс
- Польша построила во Львове контейнерный городок для переселенцев