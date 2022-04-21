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Верещук рассказала о ходе эвакуации из Мариуполя
21.04.2022 11:00
Вчера по гуманитарному коридору из Мариуполя удалось выехать четырем эвакуационным автобусам. Они заночевали в Бердянске и сейчас направляются в сторону Запорожья. Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук.
Сегодня продолжится эвакуация женщин, детей и лиц пожилого возраста. Посадка в автобусы на бульваре Шевченко на кольце возле торгового центра «Порт-Сити» в 14.00.
"Ситуация по безопасности сложная. Могут быть изменения. Прошу следить за официальными сообщениями", — проинформировала Верещук.
Теги: Мариуполь, эвакуация, гуманитарный коридор, Верещук
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