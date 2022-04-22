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Сегодня из Славянска отправятся эвакуационные автобусы в Днепр и Покровск
22.04.2022 08:00
Сегодня, 22 апреля, в 9:30, со стоянки ЦНАП отправится бесплатный эвакуационный автобус на Днепр, сообщает глава городской ВГА Вадим Лях.
Посадка по предварительной записи! Записаться можно по телефонам горячей линии:
099 539 78 67
099 539 80 47
099 539 80 48
066 284 92 85
095 841 80 82
099 435 02 75.
Кроме того, каждый день в 11:00 на Привокзальной площади желающих поехать в Покровск на поезд до Чопа ждут бесплатные автобусы. Посадка свободная.
Теги: Донбасс, Славянск, эвакуация, автобусы
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