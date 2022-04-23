Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

На Донбассе украинские воины отбили восемь атак врага

23.04.2022 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На Донбассе украинские воины отбили восемь атак врага

На Донецком и Луганском направлениях украинские защитники за сутки 22 апреля успешно отбили восемь атак армии РФ. Враг понес серьезные потери, информируют в штабе Операции объединенных сил.
Так, бойцы ВСУ уничтожили девять танков, три артиллерийские системы, 18 единиц бронированной техники, одну боевую бронированную машину, 13 единиц автомобильной техники и один топливозаправщик противника.
Кроме того, подразделения противовоздушной обороны в небе над Донбассом сбили четыре беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10.



Теги: Донбасс, ООС, ситуация
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх