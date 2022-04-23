На Донбассе украинские воины отбили восемь атак врага

23.04.2022 11:00

На Донецком и Луганском направлениях украинские защитники за сутки 22 апреля успешно отбили восемь атак армии РФ. Враг понес серьезные потери, информируют в штабе Операции объединенных сил.

Так, бойцы ВСУ уничтожили девять танков, три артиллерийские системы, 18 единиц бронированной техники, одну боевую бронированную машину, 13 единиц автомобильной техники и один топливозаправщик противника.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны в небе над Донбассом сбили четыре беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10.