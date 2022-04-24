На Донетчине изменили время комендантского часа

24.04.2022 17:00

В Донецкой области сократили продолжительность комендантского часа. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Только что подписал распоряжение об изменении комендантского часа в Донецкой области.

С завтрашнего дня, 25 апреля, ограничения на передвижение и особый режим светомаскировки будут действовать с 20:00 до 05:00.

Призываю всех соблюдать установленные правила - это вопрос личной и общественной безопасности" - написал он в Фейсбук.