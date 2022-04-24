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Архив - Донецкая область

На Донетчине изменили время комендантского часа

24.04.2022 17:00
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На Донетчине изменили время комендантского часа

В Донецкой области сократили продолжительность комендантского часа. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"Только что подписал распоряжение об изменении комендантского часа в Донецкой области.
С завтрашнего дня, 25 апреля, ограничения на передвижение и особый режим светомаскировки будут действовать с 20:00 до 05:00.
Призываю всех соблюдать установленные правила - это вопрос личной и общественной безопасности" - написал он в Фейсбук.



Теги: Донбасс, комендантский час, Донетчина
 
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