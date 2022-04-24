Оккупанты сорвали эвакуацию из Мариуполя в Запорожье

24.04.2022 10:00

Эвакуация из Мариуполя в Запорожье в субботу не состоялась, так как российские оккупанты сорвали договоренности, сообщает MRPL.CITY.

По информации издания, представитель российской стороны сначала дал информацию о 10 автобусах, которые в 10:00 должны были забрать мариупольцев на кольце возле ТРЦ «ПортСити». Затем переговорщик перестал выходить на связь. Несколько часов порядка 200 человек ждали автобусы. В 14:00 переговорщик сообщил, что на месте никого нет, хотя люди продолжали ждать.

"В итоге он говорит, что автобусы куда-то делись. Я говорю, ты же ехал с автобусами и что они к 12 будут. Он ответил, что не может многое сказать. В конце концов, мы узнаем, что там люди ждали, бегали, искали, метались, не понимая откуда можно уехать", - рассказал источник издания.

Как выяснилось, оккупанты организовали эвакуацию только от Метро, проигнорировав договоренности. Оттуда людей эвакуировали в Докучаевск на оккупированную территорию. Россияне сказали, что эвакуации на украинскую территорию не будет.