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Оккупанты сорвали эвакуацию из Мариуполя в Запорожье
Эвакуация из Мариуполя в Запорожье в субботу не состоялась, так как российские оккупанты сорвали договоренности, сообщает MRPL.CITY.
По информации издания, представитель российской стороны сначала дал информацию о 10 автобусах, которые в 10:00 должны были забрать мариупольцев на кольце возле ТРЦ «ПортСити». Затем переговорщик перестал выходить на связь. Несколько часов порядка 200 человек ждали автобусы. В 14:00 переговорщик сообщил, что на месте никого нет, хотя люди продолжали ждать.
"В итоге он говорит, что автобусы куда-то делись. Я говорю, ты же ехал с автобусами и что они к 12 будут. Он ответил, что не может многое сказать. В конце концов, мы узнаем, что там люди ждали, бегали, искали, метались, не понимая откуда можно уехать", - рассказал источник издания.
Как выяснилось, оккупанты организовали эвакуацию только от Метро, проигнорировав договоренности. Оттуда людей эвакуировали в Докучаевск на оккупированную территорию. Россияне сказали, что эвакуации на украинскую территорию не будет.
Теги: Донбасс, Мариуполь, эвакуация
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