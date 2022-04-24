Рашисты захватили сотрудников ОБСЕ на Донбассе

24.04.2022 09:00

В Донецке и Луганске взяли в плен членов СММ ОБСЕ, Организация добивается их освобождения. Об этом сообщил заместитель посла Великобритании в ОБСЕ Дейдра Браун, передает Reuters.

"Мы получили тревожные сообщения о том, что российские марионетки на Донбассе угрожают персоналу, оборудованию и помещению Миссии и что российские силы пленили сотрудников СММ", - заявил Дейдра Браун.

Отмечается, что Организация выражает глубокую обеспокоенность и "использует все доступные каналы для содействия освобождению своих сотрудников".