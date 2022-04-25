Фонд Ахметова доставил на Донбасс очередную партию гуманитарной помощи

25.04.2022 16:00

Очередную партию гуманитарной помощи от Фонда Рината Ахметова доставили в Покровск, сообщает пресс-служба фонда.

Это более 2800 наборов с продуктами первой необходимости. Прежде всего они предназначены для жителей Покровского и Волновахского районов Донецкой области.

Всего же с начала полномасштабной войны фонд передал для жителей Донецкой области более 43 тысяч продуктовых наборов.