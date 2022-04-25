Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Фонд Ахметова доставил на Донбасс очередную партию гуманитарной помощи

25.04.2022 16:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Фонд Ахметова доставил на Донбасс очередную партию гуманитарной помощи

Очередную партию гуманитарной помощи от Фонда Рината Ахметова доставили в Покровск, сообщает пресс-служба фонда.
Это более 2800 наборов с продуктами первой необходимости. Прежде всего они предназначены для жителей Покровского и Волновахского районов Донецкой области.
Всего же с начала полномасштабной войны фонд передал для жителей Донецкой области более 43 тысяч продуктовых наборов.



Теги: Донбасс, гуманитарная помощь, Покровск, фонд Рината Ахметова
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх