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В России заявили о "зеленом коридоре" для выхода гражданских с "Азовстали"
25.04.2022 14:00
Министерство обороны РФ заявило о прекращении боевых действий на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе с 14:00 25 апреля для эвакуации гражданского населения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
В российском минобороны утверждают, что сегодня с 14:00 в одностороннем порядке прекращают любые военные действия в районе "Азовстали". Войсковые подразделения будут отведены на безопасное расстояние, чтобы обеспечить выход гражданского населения "в любых избранных ими направлениях".
Теги: Донбасс, Мариуполь, эвакуация, зеленый коридор, Азовсталь
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