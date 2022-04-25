В зоне ООС за сутки отбито семь атак врага

25.04.2022 08:00

Военнослужащие группировки Объединенных сил в течение суток, 24 апреля, успешно отбили семь атак врага. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Сообщается, что украинские защитники уничтожили:

13 танков

3 артиллерийские системы,

4 боевых бронированных машин,

18 единиц автомобильной техники и 4 топливозаправщика противника.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 3 беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10.

За неделю военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 63 вражеских атаки и уничтожили:

1 зенитный ракетный комплекс оккупантов,

5 танков, 20 артиллерийских систем,

14 единиц бронированной техники,

6 боевых бронированных машин,

2 единицы специальной инженерной,

62 единицы автомобильной техники и пять топливозаправщиков российской армии.

Подразделениями ПВО сбито 5 самолетов, один вертолет, 28 беспилотных летательных аппаратов и три крылатых ракеты врага.