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На Донбассе отбиты 6 атак врага за сутки
26.04.2022 09:00
На Донецком и Луганском направлениях украинские защитники отразили 6 атак врага. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В сообщении отмечается: "В течение текущих суток, 25 апреля, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 6 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли потери российским оккупантам.
В частности, украинские защитники уничтожили 4 танка, 5 артиллерийских систем, 13 единиц бронированной, 15 единиц автомобильной техники, два топливозаправщика и одну зенитную установку.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили два самолета и 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".
Теги: Донбасс, ООС, ситуация
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