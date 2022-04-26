Главная / Новости / Донецкая область / Сегодня из Славянска отправится эвакуационный автобус в Ровно
Последние новости раздела
- Сегодня из Славянска отправится эвакуационный автобус в Ровно10:00
- На Донбассе отбиты 6 атак врага за сутки09:00
- Фонд Ахметова доставил на Донбасс очередную партию гуманитарной помощи16:00
- В России заявили о "зеленом коридоре" для выхода гражданских с "Азовстали"14:00
- Оккупанты обстреляли Авдеевский коксохимический завод09:00
- В зоне ООС за сутки отбито семь атак врага08:00
- На Донетчине изменили время комендантского часа17:00
- Оккупанты сорвали эвакуацию из Мариуполя в Запорожье10:00
- Рашисты захватили сотрудников ОБСЕ на Донбассе09:00
- ВСУ отразили 12 атак оккупантов на Донбассе08:00
Сегодня из Славянска отправится эвакуационный автобус в Ровно
26.04.2022 10:00
Сегодня в 11:00 в Славянске от универмага отправится автобус на Ровно, сообщил глава горадминистрации Вадим Лях.
"В это же время на Привокзальной площади всех желающих попасть на поезд Покровск-Чоп будут ждать бесплатные автобусы. Посадка свободная", - добавил он.
Теги: Донбасс, Ровно, Славянск, автобус, эвакуация
Читайте также:
- В Славянске возродят производство моющих средств
- ДТП в Славянске: столкнулись два автобуса, есть пострадавший
- В автобусе под Райгородком заживо сгорели семеро пассажиров
- Районы получили семь блестящих "Мрiй", а школы - половину учебников
- Славянск взбудоражил подозрительный автобус
- В Донбассе - борьба за автостанцию. Доступ на платформы перекрыт
- Сегодня будет организована эвакуация из пяти населенных пунктов Луганщины11:00
- Сегодня из Славянска отправится эвакуационный автобус в Ровно10:00
- На Донбассе отбиты 6 атак врага за сутки09:00
- В Кременной взорвали "народного мэра" во время совещания с боевиками08:00
- Фонд Ахметова доставил на Донбасс очередную партию гуманитарной помощи16:00
- В России заявили о "зеленом коридоре" для выхода гражданских с "Азовстали"14:00
- Войска РФ обесточили последнюю действующую подстанцию на Луганщине12:00
- Оккупанты обстреляли Авдеевский коксохимический завод09:00
- В зоне ООС за сутки отбито семь атак врага08:00
- На Донетчине изменили время комендантского часа17:00
- Сегодня будет организована эвакуация из пяти населенных пунктов Луганщины11:00
- Сегодня из Славянска отправится эвакуационный автобус в Ровно10:00
- На Донбассе отбиты 6 атак врага за сутки09:00
- В Кременной взорвали "народного мэра" во время совещания с боевиками08:00
- Украинцы перечислили ВСУ более полумиллиарда гривень с "єПідтримки"17:00
- Фонд Ахметова доставил на Донбасс очередную партию гуманитарной помощи16:00
- В России заявили о "зеленом коридоре" для выхода гражданских с "Азовстали"14:00
- Антальяспор – Шахтер. Анонс благотворительного матча13:00
- Войска РФ обесточили последнюю действующую подстанцию на Луганщине12:00
- Блинкен и Остин тайно посетили Киев11:00
- Тимчасовий прихисток і компенсація за втрачене житло: що пропонує держава?17:00
- Безоплатна правова допомога тим, хто постраждав від війни11:00
- Правда ли что в БК Марафонбет самая низкая маржа?16:00
- Контакты и сервисы по поиску жилья для беженцев из зоны боевых действий17:00
- VBet casino (ВБет казино) - обзор онлайн-площадки на Casino Zeus14:00
- Хакери з усього світу оголосили війну Путіну17:00
- Собственный дом в селе. Как государство поощряет строиться вне города?18:00
- 5 причин сделать бустер17:00
- Современное украинское кино, о котором говорит мир17:00
- Оружие для Украины. Как союзники помогают укрепить оборону?15:00
- На Донетчине отменили всенощные пасхальные богослужения
- Рашисты захватили сотрудников ОБСЕ на Донбассе
- На Донетчине изменили время комендантского часа
- На Донбассе украинские воины отбили восемь атак врага
- Войска РФ обесточили последнюю действующую подстанцию на Луганщине
- В России заявили о "зеленом коридоре" для выхода гражданских с "Азовстали"
- Оккупанты сорвали эвакуацию из Мариуполя в Запорожье
- Оккупанты обстреляли Авдеевский коксохимический завод
- Сегодня в 11:00 из Славянска отправится эвакуационный автобус на Днепр
- На Луганщине три города остались без воды