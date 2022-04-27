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Архив - Донецкая область

Авдеевку дважды обстреляли фосфорными снарядами

27.04.2022 15:00
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Авдеевку дважды обстреляли фосфорными снарядами

Российские войска дважды ударили запрещенными фосфорными снарядами по Авдеевке в Донецкой области. Об этом в среду, 27 апреля, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
По его словам, сначала захватчики нанесли удар вечером 26 апреля в районе коксохимического завода, а утром 27 апреля – в центре Авдеевки.
Кириленко отметил, что в результате вражеских обстрелов в городе возникло несколько пожаров. Кроме того, вслед за вторым обстрелом россияне нанесли по Авдеевке авиаудар: попали в многоэтажку. Известно по меньшей мере об одном раненом.
Также глава ОВА сообщил, что ВСУ отразили попытку прорыва российских войск на этом направлении.



Теги: Донбасс, Авдеевка, снаряд, обстрел, фосфор
 
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