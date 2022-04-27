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Кремль сменил куратора "ЛДНР"
Кремль вместо Дмитрия Козака назначил новым куратором отношений с самопровозглашенными "ЛДНР" Сергея Кириенко - первого замглавы администрации президента РФ и куратора внутренней политики РФ. Об этом в среду, 27 апреля, пишет РБК со ссылкой на пять источников.
Издание напоминает, что ранее за взаимодействие с "ЛДНР" отвечало подведомственное Козаку управление по приграничному сотрудничеству.
Отмечается, что в Управлении внутренней политики создается новый департамент, который будет отвечать за взаимодействие с "ЛДНР".
По данным другого источника, департамент сформирован, и назначены ответственные за работу с "ЛДНР".
Один из собеседников РБК говорит, что смена куратора свидетельствует как минимум об особом порядке взаимодействия с этими территориями и создании "единого внутриполитического пространства", как максимум - о рассмотрении сценария возможного вхождения "ЛДНР" в состав России.
Другой источник отметил, что такие изменений связаны с тем, что Козак отвечал за переговоры по Минским соглашениям, реализация которых провалилась.
Также РБК сообщает, что Кириенко на прошлой неделе посетил Донецк, где встретился с главами "ДНР" и "ЛНР". Эта поездка была "презентационной и ознакомительной".
Теги: Донбасс, Кремль, куратор, ОРДЛО
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