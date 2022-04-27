Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Мариуполе перечислили места доступа к интернет

27.04.2022 12:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Мариуполе перечислили места доступа к интернет

В Мариуполе появились новые точки, где имеется возможность подключения к сети интернет. Об этом говорится в сообщении советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
"Мариуполь. Важная информация для мариупольцев. Кроме Порт-Сити появились точки Wi-Fi в помещении бывшего АТБ на Восточном и по адресу ул. Пашковского 64. Сообщайте близким и родным. Связь - это глоток чистого воздуха", - сообщил советник мэра.



Теги: Донбасс, Мариуполь, Интернет, АТБ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх