- На Донбассе ВСУ отбили 6 атак врага за сутки08:00
- Авдеевку дважды обстреляли фосфорными снарядами15:00
- Кремль сменил куратора "ЛДНР"14:00
- В Мариуполе перечислили места доступа к интернет12:00
- ВСУ отбили девять атак врага на Донбассе08:00
- Сегодня из Славянска отправится эвакуационный автобус в Ровно10:00
- На Донбассе отбиты 6 атак врага за сутки09:00
- Фонд Ахметова доставил на Донбасс очередную партию гуманитарной помощи16:00
- В России заявили о "зеленом коридоре" для выхода гражданских с "Азовстали"14:00
- Оккупанты обстреляли Авдеевский коксохимический завод09:00
На Донбассе ВСУ отбили 6 атак врага за сутки
В Донецком и Луганском направлениях украинские защитники продолжают отражать атаки врага. Об этом сообщает в фейсбуке пресс-центр штаба ООС.
"В течение текущих суток, 27 апреля, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 6 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли потери российским оккупантам.
В частности, украинские защитники уничтожили 5 танков, одну артиллерийскую систему, 21 единицу бронированной техники, одну боевую бронированную машину, один автомобиль и одну зенитную установку.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили одну крылатую ракету и 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10". Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!", - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, ООС, ситуация
- На Донбассе впервые прошли учения с боевыми стрельбами из "Javelin" (ВИДЕО)
- Оккупанты РФ били по позициям ООС из ПТРК и 152-мм артиллерии, пытаясь продвинуться на линии фронта
- В зоне ООС возобновились обстрелы
- Жаркие сутки в ООС: боевики нещадно бьют по защитникам Украины оглушающими противотанковыми ракетами
- Бойцы ВСУ отбили массовые атаки боевиков. Оккупанты РФ несут потери
- За сутки войска РФ 4 раза открывали огонь на Донбассе
- На Донбассе ВСУ отбили 6 атак врага за сутки08:00
- Авдеевку дважды обстреляли фосфорными снарядами15:00
- Кремль сменил куратора "ЛДНР"14:00
- В Мариуполе перечислили места доступа к интернет12:00
- В Северодонецке священник УПЦ МП шпионил для оккупантов11:00
- ВСУ отбили девять атак врага на Донбассе08:00
- Энергетики восстановили электроснабжение 30 тысяч абонентов Луганщины12:00
- Сегодня будет организована эвакуация из пяти населенных пунктов Луганщины11:00
- Сегодня из Славянска отправится эвакуационный автобус в Ровно10:00
- На Донбассе отбиты 6 атак врага за сутки09:00
- В ООН создали команду для эвакуации жителей Мариуполя09:00
- На Донбассе ВСУ отбили 6 атак врага за сутки08:00
- Кабмин изменил условия получения соцпомощи переселенцами17:00
- Авдеевку дважды обстреляли фосфорными снарядами15:00
- Кремль сменил куратора "ЛДНР"14:00
- Шахтер опубликовал видеообзор нетранслировавшегося матча с Антальяспором (ВИДЕО)13:00
- В Мариуполе перечислили места доступа к интернет12:00
- В Северодонецке священник УПЦ МП шпионил для оккупантов11:00
- Путин и Гутерриш договорились об эвакуации жителей Мариуполя10:00
- Под Белгородом загорелся склад боеприпасов09:00
- Тимчасовий прихисток і компенсація за втрачене житло: що пропонує держава?17:00
- Безоплатна правова допомога тим, хто постраждав від війни11:00
- Правда ли что в БК Марафонбет самая низкая маржа?16:00
- Контакты и сервисы по поиску жилья для беженцев из зоны боевых действий17:00
- VBet casino (ВБет казино) - обзор онлайн-площадки на Casino Zeus14:00
- Хакери з усього світу оголосили війну Путіну17:00
- Собственный дом в селе. Как государство поощряет строиться вне города?18:00
- 5 причин сделать бустер17:00
- Современное украинское кино, о котором говорит мир17:00
- Оружие для Украины. Как союзники помогают укрепить оборону?15:00
- В Кременной взорвали "народного мэра" во время совещания с боевиками
- В России заявили о "зеленом коридоре" для выхода гражданских с "Азовстали"
- Войска РФ обесточили последнюю действующую подстанцию на Луганщине
- Кремль сменил куратора "ЛДНР"
- Оккупанты обстреляли Авдеевский коксохимический завод
- Путин и Гутерриш договорились об эвакуации жителей Мариуполя
- Сегодня из Славянска отправится эвакуационный автобус в Ровно
- Блинкен и Остин тайно посетили Киев
- Фонд Ахметова доставил на Донбасс очередную партию гуманитарной помощи
- На Донбассе отбиты 6 атак врага за сутки