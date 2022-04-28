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Архив - Донецкая область

В оккупированном Донецке отменили "парад" в День Победы

28.04.2022 17:00
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В оккупированном Донецке отменили "парад" в День Победы

Российские оккупанты отменили "парад" и "шествие Бессмертного полка" в Донецке 9 мая. Об этом заявил марионетка Кремля Денис Пушилин, слова которого приводит "Интерфакс".
По словам главаря боевиков, такое решение принято якобы в целях безопасности людей из-за возможного обстрела со стороны Украины.



Теги: Донецк, парад, отмена, День Победы, ОРДО
 
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