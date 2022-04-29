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Эвакуация с Азовстали запланирована на сегодня - СМИ
29.04.2022 12:00
Украина рассчитывает в пятницу, 29 апреля, провести эвакуацию мирных жителей с территории завода Азовсталь в Мариуполе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в Офисе президента.
"На сегодня запланирована операция по выводу мирных жителей с завода", - отметили агентству в ОП, не вдаваясь в подробности операции.
Теги: Донбасс, Мариуполь, эвакуация, Азовсталь
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