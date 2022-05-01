Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

С "Азовстали" удалось эвакуировать 20 гражданских

01.05.2022 08:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
С "Азовстали" удалось эвакуировать 20 гражданских

С территории осаждённого российскими войсками металлургического завода "Азовсталь" в Мариуполе в субботу вечером 30 апреля эвакуировали 20 женщин и детей. Об этом сообщил в видеообращении заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь.
По его словам, с 11 часов в районе "Азовстали" действовал "режим тишины". Это позволило вывести часть людей с территории комбината.
"С 06.00 мы ждали приезда эвакуационной колонны, которая приехала только в 18.25. По состоянию на 19:40 мы передали в договоренное место 20 гражданских, которых удалось освободить из-под завалов. Это женщины и дети, мы надеемся, что люди поедут в договоренном направлении, а именно Запорожье", - сказал Паламарь. .



Теги: Донбасс, Мариуполь, эвакуация, Азовсталь
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх