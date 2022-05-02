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Ахметов готовит иски к России за разрушение заводов в Мариуполе
Холдинг «Метинвест» готовит судебные иски к России о возмещении ущерба за разрушение Мариупольского металлургического комбината имени Ильича и «Азовсталь». Об этом совладелец холдинга Ринат Ахметов заявил швейцарскому изданию Le Temps. Интервью также опубликовано в корпоративном издании Metinvest Media.
По словам Ахметова, оба предприятия «постоянно бомбят и обстреливают».
По его словам, капитализация двух заводов до военного вторжения России составляла не менее 10 млрд долларов.
«Мы готовим судебные иски, чтобы потребовать от России возмещения всех убытков», – сказал Ахметов.
При этом он выразил надежду на справедливое возмездие разрушителям Мариуполя.
«Я горжусь тем, что «Азовсталь» – наш оплот сопротивления. Я верю, что наши бойцы смогут отстоять город и мариупольцы будут эвакуированы. Я также верю, что российские солдаты понесут наказание за все преступления, совершенные в Украине и в Мариуполе. Ситуация в городе – ужасная трагедия и беда, которые нельзя простить», – добавил Ринат Ахметов.
Теги: Россия, Ахметов , Мариуполь, иск, разрушения, заводы
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