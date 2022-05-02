На Донбассе в течение 1 мая отбиты 10 атак врага

02.05.2022 09:00

В течение минувших суток, 1 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 10 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли потери российским оккупантам. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В частности, украинские защитники уничтожили 2 танка, 17 артиллерийских систем, 38 единиц боевой бронированной и 10 единиц автомобильной техники противника.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 7 беспилотных летательных аппаратов.

Всего за неделю, которая проходит, военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 63 вражеских атаки. Уничтожили 45 танков, 43 артиллерийские системы, 4 единицы специальной, 149 единиц боевой бронированной техники, 6 боевых специальных машин, 3 единицы специальной инженерной техники, 68 единиц автомобильной техники, в том числе 8 топливозаправщиков и 4 зенитных установки врага. Подразделениями ПВО сбито 6 самолетов, 32 беспилотных летательных аппарата и 2 крылатых ракеты российских оккупантов.