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Укрзализныця отменила эвакуационный поезд Покровск - Чоп
02.05.2022 13:00
С сегодняшнего дня, из-за отсутствия желающих эвакуироваться, поезд Покровск - Чоп отменяется. Об этом сообщил Краматорский городской голова Александр Гончаренко.
"Вместо него, ежедневно в 20:00, будет отправляться поезд Днепр - Чоп. Подвоз наших пассажиров до Днепра, желающих на нем уехать, будет осуществляться ежедневно электричкой Покровск - Днепр, отправление в 14:30", - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, Чоп, поезд, эвакуация, отмена, Покровск
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