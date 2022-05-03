2 мая на Донбассе ВСУ отбили 12 атак российских оккупантов

03.05.2022 09:00

На Донецком и Луганском направлениях за сутки 2 мая украинские военнослужащие отбили 12 атак армии России. Враг понес серьезные потери, сообщают в штабе Объединенных сил.

Так, в ходе боевых действий защитники уничтожили шесть танков, пять артиллерийских систем, 22 единицы боевой бронированной техники и восемь автомобилей врага.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили пять вражеских беспилотных летательных аппаратов типа Орлан-10.