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ДТЭК возобновила электроснабжение 22 населенных пунктов Донетчины
04.05.2022 16:00
Ремонтные бригады ДТЭК продолжают восстанавливать электроснабжение в Донецкой области, несмотря на продолжающиеся боевые действия. Как сообщает пресс-служба компании в среду, 4 мая, за минувшие сутки в регионе вернули свет в 22 населенных пунктах для 25 394 семей в Бахмутском, Краматорском районах, и больше всего – в Покровском районе.
Из-за обстрелов российских оккупантов без света в Донецкой области остается 241 населенный пункт.
В целом за минувшие сутки энергетики вернули свет почти 27 тысячам семей в 33 населенных пунктах Донецкой, Киевской и Днепропетровской областей.
Теги: восстановление, ДТЭК, электроснабжение, Донетчина
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