Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Опубликован график эвакуции из Мариуполя на 4 мая

04.05.2022 08:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Опубликован график эвакуции из Мариуполя на 4 мая

Обнародован график эвакуации из Мариуполя в Запорожье 4 мая. Об этом сообщил глава ОГА Запорожья Александр Старух.
"Официальная информация об эвакуационных маршрутах в Запорожье 4.05.2022!
Мариуполь "Порт-Сити" – 8:00
Луначарское кольцо – 10:00
Токмак – 15:00
Васильевка – 16:00
Эвакуация проиходит при поддержке ООН и Международного комитета Красного Креста", - говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, Мариуполь, эвакуация, график
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх